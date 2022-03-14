Мужчину зарезали на вечеринке в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Акмолинской области во время пьяной вечеринки мужчина ударил ножом своего знакомого, в результате чего последний скончался в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

9 марта в 02.30 ночи в Аршалынский РОП позвонил местный житель и сообщил, что нанес ножевое ранение своему знакомому.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчины распивали алкоголь. В ходе посиделок между ними возник конфликт.

В результате 26-летний пострадавший с ножевыми ранениями в области брюшной полости был доставлен в больницу, где скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Подозреваемый заключен под стражу. Нож изъят. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960376-muzhchinu-zarezali-na-vecherinke-v-akmolinskoy-oblasti/