Портмоне Louis Vuitton украли у официантки в ресторане Нур-Султана

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Сумку, в которой находилось портмоне Louis Vuitton стоимостью 150 тысяч тенге, украли у официантки в столичном ресторане. Подозреваемый задержан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Стражи порядка в ходе расследования установили, что мужчина днем проходил мимо ресторана и решил зайти. Там он в пустом зале у барной стойки заметил сумку, которую взял с собой и покинул заведение.

Выяснилось, что похищенная вещь принадлежала официантке. Среди прочих вещей в сумке было портмоне Louis Vuitton стоимостью 150 тысяч тенге.

40-летний подозреваемый задержан, ранее он уже был судим за кражи. Астанчанин дал признательные показания. Похищенные вещи изъяты и возвращены владелице.

По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960368-portmone-louis-vuitton-ukrali-u-ofitsiantki-v-restorane-nur-sultana/