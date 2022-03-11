Двоих подозреваемых в карманных кражах задержали в Алматы

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

В одном из автобусов города Алматы удалось задержать двоих мужчин. Их подозревают в совершении серии карманных краж, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полицейских, в одном из автобусов города Алматы задержали двоих мужчин, подозреваемых в карманных кражах.

Сообщается, что они, воспользовавшись тем, что в транспорте было многолюдно, пытались вытащить у женщины телефон. Потерпевшая, заметив это, начала кричать, и тем самым обратила внимание на подозреваемых.

"Подозреваемые попытались оказать сопротивление и скрыться с места происшествия. Однако, оба были задержаны, а сотовый телефон, как вещественное доказательство, изъят, также неопровержимыми доказательствами являются данные с камеры видеонаблюдения, установленной в автобусе", – рассказал начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Как сообщили полицейские, задержанными оказались 30-летний и 31-летний мужчины. По данным следствия, они орудовали в городских автобусах, чаще всего на маршрутах №7 и №57. В полиции отметили, что в основном подозреваемые карманники "обчищали" женщин и школьников, предпочитая не связываться с мужчинами.

Также сообщается, что оба задержанных мужчины в прошлом уже были неоднократно судимы за подобные преступления.

"Факт кражи зафиксировали. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Кроме того, нами выясняется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений", – отметил Кумарбек Кеншинбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960309-dvoih-podozrevaemyh-v-karmannyh-krazhah-zaderzhali-v-almaty/