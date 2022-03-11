Иностранца, незаконно пересекшего границу Казахстана, задержали в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Павлодарской области задержали гражданина Узбекистана, который незаконно пересек границу Казахстана, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, с 10 по 17 марта в стране проводится ОПМ “Мигрант”.

"Только за первый день полицейскими за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан выявлено 111 граждан, из них 60 граждан СНГ и 51 гражданин Казахстана.

Судом принято решение о выдворении из страны 12 иностранцев. Установлено восемь фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

По всем фактам работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности по статье 519 КоАП РК", – сообщил первый замглавы ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Еще 43 казахстанца привлекли к ответственности по статье 518 КоАП РК за необеспечение соблюдения иностранцами установленных правил пребывания в Казахстане.

Между тем 10 марта был задержан 43-летний гражданин Узбекистана, который осенью 2020 года в обход установленных пунктов пропуска незаконно пересек государственную границу на одном из участков в Туркестанской области.

В его отношении проводится проверка.

Кроме того, в Экибастузе на территории одной из промышленных баз задержали 15 граждан Узбекистана, которые трудились в Казахстане без соответствующего разрешения. Их привлекли к административной ответственности по статье 517 части 5 КоАП РК.

Работодатель отдельно привлечен к ответственности по статье 519 части 1 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960302-inostrantsa-nezakonno-peresekshego-granitsu-kazahstana-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/