Мошенник "сдавал" несуществующие квартиры жителям Нур-Султана

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Стало известно об очередной серии интернет-мошенничеств, произошедших в столице. Злоумышленник, притворяясь арендодателем, выманивал деньги у людей, которые хотели снять квартиру в Нур-Султане, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Столичные полицейские сообщили, что некий злоумышленник обманывал жителей города, обещая сдать им жилье. Подозреваемым оказался 27-летний житель Мангистауской области.

Как рассказали в МВД, у мужчины был изъят телефон, с помощью которого, предположительно, он выкладывал объявления и управлял интернет-банкингом.

Сообщается, что в отношении подозреваемого было доказано 10 подобных эпизодов, которые зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". Общая сумма ущерба, по данным следствия, составила 1,3 миллиона тенге.

В пресс-службе МВД сообщили также, что с начала года на территории столицы зарегистрировано 550 интернет-мошенничеств. По всем фактам сейчас проводятся досудебные расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960280-moshennik-sdaval-nesuschestvuyuschie-kvartiry-zhitelyam-nur-sultana/