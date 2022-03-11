Обещала устроить на грант в университет: жительница Кызылорды стала жертвой аферы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Кызылординские полицейские задержали местную жительницу, которую заподозрили в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в дежурную часть УП Кызылорды обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой обмана.

По словам заявительницы, некая малознакомая женщина пообещала помочь ее младшей сестре поступить на грант в один из университетов города. За свои "услуги" женщина запросила 570 тыс. тенге.

В итоге кызылординка не дождалась ни денег, ни поступления сестры, и обратилась в полицию.

Стражи порядка нашли и задержали подозреваемую, ею оказалась 33-летняя горожанка.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960279-obeschala-ustroit-na-grant-v-universitet-zhitelnitsa-kyzylordy-stala-zhertvoy-afery/