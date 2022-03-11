Обманывал знакомых, воровал у друзей: астанчанина подозревают в мошенничестве и краже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

26-летнего жителя Нур-Султана задержали столичные стражи порядка по подозрению в совершении мошеннических действий и краже, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим.

По версии следствия, задержанный, ссылаясь на некие связи в международном аэропорту, обещал знакомым оказать содействие в трудоустройстве. За свои "услуги" мужчина просил до 250 тыс. тенге.

В полиции отметили, что жертвами обмана стали 3 жителя Нур-Султана.

Помимо этого, по информации стражей порядка, задержанный также совершил кражу банковской карты своего друга.

В полиции рассказали, что подозреваемый находился в гостях у потерпевшего и вместе с ним распивал алкоголь, а после обокрал товарища. Сообщается, что задержанный расплатился украденной картой в одном из ТД города, совершив покупки на сумму 109 тыс. тенге.

По выявленным фактам проводятся досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960224-obmanyval-znakomyh-voroval-u-druzey-astanchanina-podozrevayut-v-moshennichestve-i-krazhe/