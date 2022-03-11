Ворота украли у 92-летнего жителя Тараза

Фото: ДП Жамбылской области

92-летний житель Тараза обратился в полицию и сообщил, что с 7 на 8 марта неизвестные тайно похитили его ворота, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

По словам заявителя, после кражи ворот злоумышленники, взломав замок, проникли в дом, откуда похитили хозяйственные инструменты. Сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих жителей Тараза, одному из которых 21 год, другому - 30 лет.

Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Установлено, что молодые люди совершили кражу с целью наживы. Также выяснилось, что 21-летний задержанный был ранее судим за аналогичное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК (Кража).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960198-vorota-ukrali-u-92-letnego-zhitelya-taraza/