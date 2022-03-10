Чиновника уволили после компрометирующей записи в Кызылординской области

Кадр из видео: Антикоррупционная служба

Борцы с коррупцией в рамках оперативного расследования сделали запись, компрометирующую руководителя управления государственных закупок Кызылординской области. В региональном департаменте Агентства РК по делам государственной службы сообщили, что чиновник уволен, передает корреспондент NUR.KZ.

Cотрудники Антикора выяснили, что руководитель управления госзакупок планировал получить от победителей конкурсов 2 процента от госзаказа.

Например, во время разговора, записанного при проведении оперативных мероприятий, речь зашла о сумме в 4 млрд тенге, тогда бы откат составил 80 млн.

В феврале 2022 года борцы с коррупцией передали дело в департамент Агентства РК по делам государственной службы, где Совет по этике проголосовал за увольнение чиновника и направил рекомендацию главе региона.

"Распоряжением акима Кызылординской области руководитель управления государственных закупок уволен.

Дисциплинарное дело в отношении него ранее было рассмотрено на Совете по этике и за допущение проступков, дискредитирующих государственную службу, ему было рекомендовано наложить взыскание в виде увольнения", - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области.

В ведомстве добавили, что уволенные при таких обстоятельствах чиновники больше не могут занимать должности на государственной службе, а также работать в правоохранительных органах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960114-chinovnika-uvolili-posle-komprometiruyuschey-zapisi-v-kyzylordinskoy-oblasti/