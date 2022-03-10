Подозреваемую в серии афер задержали в Туркестане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сразу несколько жителей Туркестана обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Со слов потерпевших, с ними связалась малознакомая женщина и под предлогом помощи в трудоустройстве в Атырау обманом выманила у каждого по 70 тысяч тенге.

Не дождавшись ни обещанной работы, ни возврата денег, граждане поняли, что стали жертвами аферы и обратились в полицию.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). Началось расследование.

Спустя время полицейские УП города Туркестан задержали подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась местная жительница города, официально безработная. Ее доставили в управление полиции.

По версии следствия, подозреваемая через своего знакомого получила номера телефонов горожан, ищущих работу, связалась с ним и стала выманивать деньги.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 300 тысяч тенге. Как указали в полиции, полученные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960031-podozrevaemuyu-v-serii-afer-zaderzhali-v-turkestane/