Четверо на одного: видео массовой драки в Актау появилось в Сети

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В Сеть попало видео массовой драки на дороге между 7 и 7А микрорайонами в Актау. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах появившегося в соцсетях видео видно, что четверо избивают руками и ногами лежачего на земле мужчину.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

"Ведется работа по установлению участников инцидента", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что истошные женские крики разбудили жителей Актау посреди ночи.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960024-chetvero-na-odnogo-video-massovoy-draki-v-aktau-poyavilos-v-seti/