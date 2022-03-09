Истошные крики разбудили жителей Актау посреди ночи (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В ночь на 8 марта у кафе в 5 микрорайоне Актау раздались истошные женские крики, которые разбудили жителей. Происходящее очевидцы сняли на видео, передает Lada.kz.

Инцидент произошел около 02.30 ночи. По словам жителей, их разбудили громкие крики девушки. При этом драки не было.

"Она была с группой молодых людей, которые стояли около кафе. У нее реально "поехала крыша". К ней никто не приставал, она просто ходила и кричала. Жильцы пытались ее успокоить из своих окон, но реакции не было", - рассказала одна из свидетельниц случившегося.

По ее словам, угомонилась девушка только тогда, когда на место приехали стражи порядка.

Между тем в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что заявлений по данному факту не поступало.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959799-istoshnye-kriki-razbudili-zhiteley-aktau-posredi-nochi-video/