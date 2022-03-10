На жительницу Щучинска незаконно оформили денежный кредит

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Жительница города Щучинск в Акмолинской области заявила, что на ее имя был незаконно оформлен банковский кредит. Под подозрение попал знакомый потерпевшей, сообщили на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

5 марта в полицию обратилась 22-летняя жительница города Щучинск. Девушка заявила, что еще в августе прошлого года на ее имя был незаконно оформлен кредит.

По словам потерпевшей, это сделал один из ее знакомых через банковское приложение. Сообщается, что из-за простых условий получения кредита, злоумышленник, завладев необходимой информацией, смог беспрепятственно оформить заем.

"Узнав о незаконной денежной операции, потерпевшая пыталась сама договориться со знакомым по вопросу оплаты кредита, однако, не добившись положительного результата, обратилась за помощью к полицейским. На момент подачи заявления, сумма составляла более 80 тысяч тенге", – сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 21-летний житель села Златополье. Молодой человек был задержан.

Сейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье 190 части 2 УК РК "Мошенничество", ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960006-na-zhitelnitsu-schuchinska-nezakonno-oformili-denezhnyy-kredit/