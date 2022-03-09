Отказ от пьяного застолья обернулся поножовщиной в Алматинской области

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Житель Алматинской области получил ножевое ранение, пытаясь зазвать приятеля на пьяное застолье. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

7 марта в центральную больницу Ескельдинского района с ножевым ранением поступил 39-летний житель села Карабулак.

Мужчина сообщил полицейским, что, находясь в нетрезвом состоянии, упал и случайно напоролся на нож.

Однако после проверки показания потерпевшего не подтвердились. Оказалось, что ранение он получил в пьяной драке со своим 33-летним знакомым. Подозреваемого задержали и доставили в полицию.

"Задержанный сознался, что действительно ударил приятеля ножом. Как выяснилось, один предлагал совместное распитие спиртного, другой отказался. В итоге словесная перепалка переросла в драку и поножовщину", - сообщили в полиции Ескельдинского района.

Свидетель подтвердил ссору мужчин. Также стало известно, что подозреваемый выбросил нож в озеро. Но водолазы нашли орудие преступления на дне водоема. После чего оно было приобщено к материалам дела.

Досудебное расследование проводится по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959923-otkaz-ot-pyanogo-zastolya-obernulsya-ponozhovschinoy-v-almatinskoy-oblasti/