"Хотел впечатлить знакомых": лжеполицейского задержали в Семее

Иллюстративное фото: ДП СКО

Легкий путь стать полицейским нашел житель Семея - он подделал удостоверение сотрудника, но его задержали. Молодой человек утверждает, что просто хотел впечатлить знакомых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В середине февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний житель Семея. В правом кармане куртки у него нашли поддельный документ полицейского.

Установлено, что подозреваемый купил "корочку" и сделал для себя удостоверение участкового инспектора.

К делу парень подошел очень серьезно. С помощью фотошопа обработал свой снимок, дорисовав форму стража порядка.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что пошел на изготовление подделки, чтобы впечатлить знакомых.

В отношении семейчанина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

На данный момент ведется досудебное расследование по ст.385 ч.1 УК РК (Подделка документов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959908-hotel-vpechatlit-znakomyh-lzhepolitseyskogo-zaderzhali-v-semee/