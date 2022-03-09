Россиянин отвлек жительницу Приозерска и забрал из комода 5,5 млн тенге

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63-летняя жительница Приозерска Карагандинской области обратилась в полицию и заявила о хищении у нее 5,5 млн тенге. Подозреваемым оказался 46-летний россиянин, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

25 февраля в отдел полиции Приозерска обратилась 63-летняя жительница города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил у нее 5 млн 510 тысяч тенге.

Выяснилось, что мужчина под предлогом продажи инструментов зашел в ее квартиру. Он отвлек внимание хозяйки и забрал из комода ее сбережения.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний гражданин России, который сразу выехал из Приозерска.

4 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника в Алматы. Он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959867-rossiyanin-otvlek-zhitelnitsu-priozerska-i-zabral-iz-komoda-55-mln-tenge/