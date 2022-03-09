8 марта мужчина, угрожая ножом продавцу магазина, забрал деньги и бутылку вина в Павлодаре

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Около часа дня 8 марта в полицию обратилась испуганная павлодарка и сообщила, что 5 минут назад неизвестный пришел в магазин и совершил разбой, после чего скрылся с места происшествия, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Здесь полицейские выяснили, что в магазин по проспекту Назарбаева зашел мужчина, который находился в состоянии опьянения. Угрожая ножом продавцу, он забрал 3000 тенге и бутылку вина.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 п.4 ст.192 УК РК (Разбой).

Продавец описала нападавшего, была составлена ориентировка. Правоохранители отработали район и через 15 минут возле дома №7 по проспекту Назарбаева задержали подозреваемого. Потерпевшая его опознала.

Похищенные деньги и алкоголь мужчина не успел использовать. Вещественные доказательства и нож изъяты.

Экспертиза подтвердила, что он находился в средней степени алкогольного опьянения.

Подозреваемым оказался житель Восточно-Казахстанской области, ранее судимый за совершение кражи.

Его водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959827-8-marta-muzhchina-ugrozhaya-nozhom-prodavtsu-magazina-zabral-dengi-i-butylku-vina-v-pavlodare/