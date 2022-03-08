Двое арестованных совершили побег из ИВС в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следственно-арестованные совершили побег из изолятора временного содержания в Шахтинске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

8 марта с прогулочного двора изолятора временного содержания отдела полиции Шахтинска совершили побег двое следственно-арестованных. Молодым людям 24 года и 25 лет.

Для их задержания были развернуты оперативно-розыскные мероприятия.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов задержали беглецов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959757-dvoe-arestovannyh-sovershili-pobeg-iz-ivs-v-karagandinskoy-oblasti/