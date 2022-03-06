Тушу косули привязали к хвосту лошади и тащили по дороге в Алматинской области
5 марта в Алматинской области инспекторы Иле-Алатауского нацпарка задержали подозреваемых в браконьерстве, у которых нашли тушу сибирской косули. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэкологии EcoMedia.
Как рассказали в Минэкологии, инспекторы Тургеньского филиала Ашимов, Байтасов и Жылкайдаров в момент задержания подозреваемых проводили рейд на территории нацпарка.
В итоге у двоих жителей Алматинской области были обнаружены два ружья и туша сибирской косули.
При этом отмечается, что подозреваемые привязали добычу к хвосту лошади, и во время поимки лошадь с привязанной к хвосту косулей испугалась и убежала в село.
Из-за этого сначала инспекторы задержали мужчин, а потом поймали и лошадь с привязанной косулей.
Задержанных доставили в УП Енбекшиказахского района Алматинской области. Ведется досудебное расследование.
В ведомстве напомнили, что за данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959610-tushu-kosuli-privyazali-k-hvostu-loshadi-i-taschili-po-doroge-v-almatinskoy-oblasti/