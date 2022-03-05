Житель Кокшетау в преддверии 8 марта похитил 300 тюльпанов

Фото: ДП Акмолинской области

4 марта в полицию Кокшетау поступило заявление владелицы одного из цветочных магазинов о том, что неизвестный похитил 300 тюльпанов. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Хозяйка магазина оценила ущерб в 90 тысяч тенге. Как пояснила женщина, для того, чтобы сохранить тюльпаны, коробку с цветами буквально на несколько минут вынесли на улицу. В это время ее и похитил злоумышленник.

Обнаружив пропажу, бизнесвумен сразу позвонила в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изучили территорию, просмотрели записи камер ЦОУ и цветочного салона.

В итоге они обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось подозрительным.

В течение получаса был задержан 48-летний подозреваемый. Он показал, куда спрятал похищенные цветы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража). Тюльпаны в целости и сохранности возвращены в магазин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959525-zhitel-kokshetau-v-preddverii-8-marta-pohitil-300-tyulpanov/