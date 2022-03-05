5 млн тенге потеряла казахстанка после установки нового приложения на телефон

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28-летняя жительница Петропавловска установила на свой телефон незнакомое приложение и потеряла 5 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Обман строился по схеме "звонка из банка". Злоумышленник сообщил девушке, что на ее имя кто-то оформляет кредит, и посоветовал установить на телефон программу AnyDesk.

По инструкции звонившего жительница Петропавловска дистанционно оформила в банке кредит на 5 млн тенге. Сделать это нужно было якобы для того, чтобы выбрать кредитный лимит и не позволить постороннему повторить "атаку".

Вскоре вся взятая сумма исчезла со счета девушки, после чего она обратилась в полицию.

"Обычно главная цель сетевых аферистов - коды и пароли, дающие доступ к счетам жертвы. Однако выманивать их не требуется, если на телефоне установлено и активировано приложение удаленного доступа.

AnyDesk - распространенная, но не единственная программа такого рода. Она дает другому пользователю полный контроль над телефоном", - пояснил начальник ОП Аккайынского района Руслан Сапаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959458-5-mln-tenge-poteryala-kazahstanka-posle-ustanovki-novogo-prilozheniya-na-telefon/