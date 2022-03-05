Тяжкое преступление раскрыли с помощью камер наблюдения в Костанае

Разыскиваемое авто в потоке машин. Кадр из видео: ДП Костанайской области

Тяжкое преступление раскрыто в Костанае с помощью камер видеонаблюдения. Стражи порядка задержали подозреваемого, нанесшего знакомому ножевые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В полицию поступило сообщение о том, что по улице Урицкого в Костанае возле дома мужчине нанесли ножевые ранения.

36-летнего пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что между двумя знакомыми произошел конфликт. 38-летний мужчина нанес ножевые ранения своему оппоненту и скрылся на машине Mercedes.

При проведении специальных мероприятий и просмотре камер видеонаблюдения инспектор ЦОУ заметила в потоке автомобилей разыскиваемое транспортное средство.

Ориентировка была передана всем нарядам полиции. В течение 10 минут подозреваемый был задержан.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959453-tyazhkoe-prestuplenie-raskryli-s-pomoschyu-kamer-nablyudeniya-v-kostanae/