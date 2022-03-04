"Нанес 8 ножевых ранений": конфликт мужчин в зоне отдыха закончился убийством в Темиртау

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Житель Темиртау был убит после драки в зоне отдыха. Мужчине нанесли восемь ножевых ранений. Подозреваемый предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМУС Карагандинской области.

По данным суда, преступление было совершено в июле прошлого года. Перед нанесением ножевых ранений у подсудимого с потерпевшим произошел конфликт в одной из зон отдыха в Балхаше.

После драки, вернувшись в Темиртау, подсудимый решил выяснить отношения с оппонентом. На встречу он отправился вместе с братом.

"8 июля 2021 года, находясь в Темиртау, брат подсудимого назначил встречу потерпевшему для выяснения отношений по поводу ранее произошедшей драки. Сам подсудимый наблюдал за встречей, находясь в салоне автомашины.

В ходе разговора между мужчинами началась драка. В этот момент подсудимый, взяв с собой раскладной нож, подбежал к дерущимся и нанес 8 ножевых ранений потерпевшему в область бедер и ягодиц, от чего последний скончался в больнице Темиртау.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела", - сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.

В суде прокурор просил признать мужчину виновным в убийстве и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона настаивала на наказании по всей строгости закона. Адвокат просил переквалифицировать действия подсудимого на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В итоге суд признал жителя Темиртау виновным в совершении убийства и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание подсудимого, суд признал инвалидность 3-й группы, а также наличие у него малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств суд не вправе назначить наказание более трех четвертей максимального срока.

Кроме того, в счет компенсации материального ущерба с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскано 522 565 тенге, а также моральный вред 10 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе СМУС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959291-nanes-8-nozhevyh-raneniy-konflikt-muzhchin-v-zone-otdyha-zakonchilsya-ubiystvom-v-temirtau/