Мужчина с ножом напал на администратора гостиницы в Капшагае (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Капшагае задержан подозреваемый в вооруженном разбое. Мужчину обвиняют в нападении с ножом на администратора гостиницы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

3 марта в полицию обратилась администратор гостиницы с заявлением о нападении неизвестного, который, угрожая ножом, открыто завладел 8000 тенге.

Ограбление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний безработный мужчина. Его доставили в полицию. После очной ставки он сознался в совершении разбойного нападения.

"Мужчина пояснил, что ему не хватило наличных на выпивку, поэтому он решил напасть на администратора гостиницы с целью захватить дневную выручку. Женщине он угрожал карманным ножом", - сообщил начальник ОП Капшагая Улан Садыков.

Расследование проводится по ст.192 УК РК (Разбой). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959286-muzhchina-s-nozhom-napal-na-administratora-gostinitsy-v-kapshagae-video/