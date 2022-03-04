Водитель пытался остановить угонщика авто, прыгнув на капот машины в Алматы (видео)

Фото с места происшествия: instagram.com/almaty_kris_p

В Алматы мужчина угнал автомобиль и устроил на нем ДТП, врезавшись в дерево. Владелец авто пытался остановить угонщика, прыгнув на капот машины, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с места происшествия опубликовали в Instagram. На кадрах видно, что автомобиль на скорости едет по аллее, едва не сбивая прохожих.

Согласно подписи к посту, кадры были сделаны на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, неизвестный пытался угнать автомобиль.

"Водитель автомашины, пытаясь воспрепятствовать злоумышленнику, прыгнул на капот, однако в какой-то момент сорвался и упал. Машину угонщик бросил неподалеку, а сам скрылся в пешем порядке.

По словам заявителя, его транспортное средство пытался угнать мужчина, оказывавший услуги "трезвого водителя". Эта версия непременно будет проверена", - заверили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

"Обстоятельства устанавливаются. Розыск подозреваемого продолжается", - заключили в ДП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959216-voditel-pytalsya-ostanovit-ugonschika-avto-prygnuv-na-kapot-mashiny-v-almaty-video/