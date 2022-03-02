Притон с несовершеннолетними проститутками накрыли в Шымкенте
В Шымкенте задержали трех женщин, которые вовлекли несовершеннолетних в занятие проституцией, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В одной из съемных квартир задержаны девушки легкого поведения. Все они из городов Семей, Караганда, Тараз, Атырау и Шымкент. Проституток для выяснения обстоятельств доставили в полицию.
Выяснилось, что три женщины из Кызылординской области организовали притон для занятия проституцией и покровительствовали девушкам, в числе которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента.
Сутенерш взяли под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 308 "Вовлечение в занятие проституцией" и 309 "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
Напомним, ранее стало известно, что в Атырау выявили 25 работниц коммерческого секса, которые приехали в город на заработки из разных регионов страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958863-priton-s-nesovershennoletnimi-prostitutkami-nakryli-v-shymkente/