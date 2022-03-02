25 проституток из разных регионов страны приехали на заработки в Атырау

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В Атырау выявили девушку, которая занималась проституцией, размещая объявления на сайте. Всего в городе за время проведения ОПМ "Стоп-трафик" на учет поставили 25 казахстанок из других областей страны. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 24 февраля стражи порядка выявили 21-летнюю девушку, которая распространяла объявления в интернете о боди-массаже и оказании интим-услуг.

Установлено, что она передавала 29-летней женщине, помогавшей ей в осуществлении деятельности, 50% от вырученной суммы.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.308 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией".

Всего в рамках ОПМ "Стоп-трафик", которое проводилось с 21 по 27 февраля, в Атырау поставлены на учет 25 девушек легкого поведения из других регионов страны.

По ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) составлены административные протоколы на 34 человек, а по ст.450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) - на двоих.

Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела по статьям 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 308 (Вовлечение в занятие проституцией), 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958803-25-prostitutok-iz-raznyh-regionov-strany-priehali-na-zarabotki-v-atyrau/