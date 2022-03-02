Майнинговую ферму в одной из промбаз выявили в Нур-Султане

Кадр из видео: АФМ РК

Сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ города выявили майниногвую ферму, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Ферма располагалась в одной из промышленных баз на территории города. Сотрудники обнаружили там 56 единиц оборудования для майнинга.

В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США, отметили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Туркестанской области выявили майнинговую ферму с оборудованием на миллиард тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958796-mayningovuyu-fermu-v-odnoy-iz-prombaz-vyyavili-v-nur-sultane/