Майнинговую ферму в одной из промбаз выявили в Нур-Султане
Сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ города выявили майниногвую ферму, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.
Ферма располагалась в одной из промышленных баз на территории города. Сотрудники обнаружили там 56 единиц оборудования для майнинга.
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США, отметили в АФМ.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Туркестанской области выявили майнинговую ферму с оборудованием на миллиард тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958796-mayningovuyu-fermu-v-odnoy-iz-prombaz-vyyavili-v-nur-sultane/