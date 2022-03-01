Арсенал оружия и тушу марала нашли в служебном авто акимата в Алматинской области

Фото: instagram.com/kris_p_tdk

В Алматинской области задержаны подозреваемые в браконьерстве, которые передвигались на служебной машине акимата. У них изъято незаконное огнестрельное оружие и туша марала. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео задержания служебной машины, принадлежащей акимату Райымбекского района, распространяется в соцсетях.

На кадрах правоохранители производят осмотр Skoda Kodiaq, в которой обнаруживают и изымают несколько охотничьих ружей и разделанную тушу дикого животного.

"В авто сидели замакима Райымбекского района и его водитель. На вопрос, откуда у них туша марала в багажнике, они дают совсем не логичный ответ. Никого не смущает, что замакима ездит по своим делам с охотничьим ружьем в салоне и на служебном авто в нерабочее время?" - задается вопросом автор поста.

При этом мужчина на записи говорит, что якобы их по дороге остановили люди и сказали, что у них сломалась машина. Разговаривал с ними водитель. Они попросили закинуть в багажник свои вещи, те согласились, но были остановлены. Оказалось, что в служебную машину парни положили тушу марала и оружие.

Фото: instagram.com/kris_p_tdk

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Задержание Skoda Kodiaq произведено в Райымбекском районе 27 февраля военнослужащими пограничной заставы "Сумбе" совместно с сотрудниками "Охотзоопрома" близ села Шалкоде.

У задержанных изъято три единицы огнестрельного оружия (самодельное ружье 12 калибра, ружье марки ИЖ и Вепрь-308), боеприпасы и разделанная туша дикого животного. Сейчас проводится расследование по ст.337 ч.1 УК РК (Незаконная охота), в рамках которого проверяются показания подозреваемых о том, что оружие и мясо им якобы не принадлежат", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве дополнили, что изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. Одно из ружей оказалось незарегистрированным, в связи с чем по факту его незаконного хранения возбуждено уголовное производство.

В акимате Райымбекского района также прокомментировали видео.

"Распространяемое в соцсетях видео принято нами во внимание. В настоящее время информация проверяется. По результатам проверки будет дан соответствующий комментарий", - отметил пресс-секретарь акима района Кадыржан Серикбекулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958677-arsenal-oruzhiya-i-tushu-marala-nashli-v-sluzhebnom-avto-akimata-v-almatinskoy-oblasti/