Бизнесмена похитили, избили и вымогали миллионы в Туркестанской области

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Вынесен приговор троим молодым людям, участвовавшим в вымогательстве у похищенного фермера. Сообщники требовали 4 миллиона тенге, угрожая жертве убийством, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Жетысайского районного суда Туркестанской области.

В июле 2021 года в Жетысае исчез индивидуальных предприниматель, владелец фермерского хозяйства.

С утра он отправился на свое поле, но вечером домой не вернулся. Как выяснилось, мужчина был похищен.

Фермера связали, закрыли ему глаза повязкой, посадили в машину и вывезли в степь. Там его стали избивать, требуя заплатить 4 миллиона тенге.

Для устрашения лежащей жертве сняли повязку с глаз и из охотничьего ружья выстрелили в землю около головы.

Опасаясь за свою жизнь, похищенный пообещал отдать все, что у него есть, а это 600 000 тенге.

Предприниматель позвонил родственникам и попросил перевести деньги. Получив их, вымогатели скрылись, оставив жертву. Бизнесмен пришел домой на следующее утро и обратился в полицию.

Были задержаны трое мужчин в возрасте 25-30 лет. На них возбудили уголовное дело по обвинению в похищении и вымогательстве.

В судебном следствии было установлено, что непосредственно фермера похитили другие сообщники, розыски которых продолжаются. Трое обвиняемых же были признаны виновными в вымогательстве с применением насилия.

В итоге Жетысайский районный суд двоих осудил на 4,5 года лишения свободы, еще одного - на 4 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958592-biznesmena-pohitili-izbili-i-vymogali-milliony-v-turkestanskoy-oblasti/