Мужчина развращал свою 13-летнюю племянницу в Шымкенте

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К длительному сроку заключения приговорен 30-летний житель Шымкента, преданный суду за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка. Мужчине предъявлялись обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней племянницы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Установлено, что в июле прошлого года мужчина, зная, что в доме его брата все взрослые ушли на работу, а осталась только одна девочка 2008 года рождения, около 9 часов утра направился в гости к родственникам.

Здесь, воспользовавшись отсутствием родителей и беспомощным состоянием подростка, он совершил ряд насильственных действий. Угрожая расправой, злоумышленник заставил потерпевшую молчать о произошедшем.

Однако спустя некоторое время мать заметила странное поведение дочери, особенно в те моменты, когда к ним в гости приходил дядя. После чего женщина получила страшные признания от девочки.

В ходе следствия факт изнасилования не подтвердился, однако были собраны достаточные доказательства других сексуальных действий.

Суд признал жителя Шымкента виновным по ч.4 ст.121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и приговорил его к 20 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958468-muzhchina-razvraschal-svoyu-13-letnyuyu-plemyannitsu-v-shymkente/