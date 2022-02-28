Избиение ребенка мужчиной попало на видео в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

43-летнему жителю Алматинской области грозит уголовное наказание за избиение школьника. 11-летний мальчик госпитализирован в больницу и находится под строгим наблюдением медиков. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео избиения подростка распространяется в соцсетях. На кадрах показано, как взрослый мужчина ударом сбивает ребенка и пинает его ногами. Автор поста уточняет, что действие происходит в 3 микрорайоне города Есика.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что видео было снято 22 февраля. Подозреваемый установлен, а получивший серьезные травмы 11-летний школьник продолжает находиться в районной больнице.

"Видеозапись помогла установить и задержать подозреваемого, которым оказался 43-летний житель Есика. Он признался в причинении телесных повреждений несовершеннолетнему.

Установлено, что возвращавшаяся из школы группа мальчишек забросала снежками девочку-одногодку. Также между подростками возникла словесная перепалка. Девочка пожаловалась отцу, который догнал и избил одного из школьников. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. Окончательное решение будет принято по результатам экспертиз, ожидаемых после его выздоровления и выписки из больницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958391-izbienie-rebenka-muzhchinoy-popalo-na-video-v-almatinskoy-oblasti/