Пьяный мужчина избил полицейского в аэропорту Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В аэропорту Атырау был задержан 25-летний мужчина, который напал на полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

По словам начальника ДП на транспорте Онала Бекиева, линейный отдел полиции начал расследование в отношении 25-летнего жителя Кокшетау, который находился на борту самолета "Атырау - Нур-Султан" в состоянии алкогольного опьянения.

Как указали в полиции, пассажир вел себя неадекватно и приставал к другим гражданам.

Более того, впоследствии он отказался от выполнения законных требований представителя власти и оказал ему неповиновение, а также порвал форменное обмундирование стража порядка и нанес ему телесные повреждения.

Данный факт зарегистрировали по статье 380, часть 1 УК РК ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958353-pyanyy-muzhchina-izbil-politseyskogo-v-aeroportu-atyrau/