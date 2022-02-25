Пропавшего мужчину нашли мертвым в Павлодарской области

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28-летнего жителя Железинки обнаружили мертвым 20 февраля в трех километрах от села Дюсеке. На теле были признаки насильственной смерти. Стражи порядка открыли уголовное дело и принялись выяснять обстоятельства преступления. В итоге задержаны трое подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Мужчина пропал 14 февраля в Павлодарской области. В ориентировке волонтеров, которые начали его искать, указывалось, что он ушел из дома в неизвестном направлении.

Спустя неделю они же сообщили, что молодой человек найден мертвым. Между тем в полиции рассказали, что на его теле были обнаружены признаки насильственной смерти.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны трое жителей села Железинка. Проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 УК РК (Убийство). Подозреваемые водворены в ИВС ОП Железинского района", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958011-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-pavlodarskoy-oblasti/