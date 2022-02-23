Мужчин с мешками золотосодержащей руды задержали в ВКО

Фото: ДП ВКО

Золотосодержащую руду весом более 20 кг пытались украсть двое мужчин в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале февраля в полицию поступило сообщение от ТОО. Отмечалось, что в конце января на территории рудника в Риддере были задержаны двое мужчин, одному из них 31 год, другому - 36 лет.

У них нашли мешок с золотосодержащей рудой весом 21 кг 525 гр. Нанесенный ущерб предприятию составил 435 тысяч тенге.

Фото: ДП ВКО

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемых. Во время допроса они дали признательные показания. Вещественные доказательства были изъяты.

Полицейские установили, что мужчины с помощью веревки через незакрытый проход спустились в шахту рудника. Наполнив мешки рудой, хотели выйти наружу, однако их задержала охрана предприятия.

Фото: ДП ВКО

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3, ст.188 ч.2 УК РК (Покушение на кражу).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957514-bolee-20-kg-zolotosoderzhaschey-rudy-pytalis-pohitit-v-vko/