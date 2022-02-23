Мужчин с мешками золотосодержащей руды задержали в ВКО
Золотосодержащую руду весом более 20 кг пытались украсть двое мужчин в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.
В начале февраля в полицию поступило сообщение от ТОО. Отмечалось, что в конце января на территории рудника в Риддере были задержаны двое мужчин, одному из них 31 год, другому - 36 лет.
У них нашли мешок с золотосодержащей рудой весом 21 кг 525 гр. Нанесенный ущерб предприятию составил 435 тысяч тенге.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемых. Во время допроса они дали признательные показания. Вещественные доказательства были изъяты.
Полицейские установили, что мужчины с помощью веревки через незакрытый проход спустились в шахту рудника. Наполнив мешки рудой, хотели выйти наружу, однако их задержала охрана предприятия.
Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3, ст.188 ч.2 УК РК (Покушение на кражу).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957514-bolee-20-kg-zolotosoderzhaschey-rudy-pytalis-pohitit-v-vko/