Две гостиницы превратили в секс-притоны в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Факты сводничества выявили в Туркестанской области в ходе ОПМ "STOP-трафик", которое проводится с 21 по 27 февраля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, за двое суток правоохранители выявили 2 факта по ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в двух гостиницах Сарыагашского района задержаны два администратора и три девушки легкого поведения.

Сейчас проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства дел.

Напомним, в ноябре прошлого года 10 секс-работниц и сводника выявили в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957470-dve-gostinitsy-prevratili-v-seks-pritony-v-turkestanskoy-oblasti/