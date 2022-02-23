Несуществующие сертификаты о повышении квалификации продавали в Казахстане

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Жительница Тараза продавала несуществующие сертификаты о повышении квалификации. С заявлениями в полицию обратились 10 женщин со всего Казахстана. Об этом сообщили в ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Пострадавшие казахстанки рассказали, что познакомились через социальные сети с девушкой, которая обещала подготовить им сертификаты о повышении квалификации.

Как только они отправляли злоумышленнице деньги, она сразу блокировала их и бесследно пропадала.

За сертификаты женщины переводили различные суммы: от 80 до 160 тысяч тенге.

Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и задержана 36-летняя жительница Тараза. Подозреваемая дала признательные показания. Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957456-nesuschestvuyuschie-sertifikaty-o-povyshenii-kvalifikatsii-prodavali-v-kazahstane/