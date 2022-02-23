Спецоперацию по задержанию преступной группы провели в Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области проведена спецоперация, в рамках которой задержана преступная группа. У подозреваемых изъяты наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 20 февраля в Степногорске была пресечена деятельность преступной группы, занимающейся хранением и сбытом гашиша.

Полицейские установили, что двое жителей села Пригородное наладили поставку и продажу наркотиков на территории Акмолинской области. Гашиш они привозили из Нур-Султана, а затем сбывали постоянным клиентам.

При перевозке очередной партии "бизнес-партнеры" были задержаны оперативниками.

Во время обыска автомашины JAC S3 под управлением 33-летнего жителя Пригородного стражи порядка с помощью служебной собаки нашли 10 полиэтиленовых свертков с гашишем, вес которого составил более 550 гр. По месту жительства водителя правоохранители обнаружили еще 17,35 гр. этого наркотика.

Фото: ДП Акмолинской области

В ходе спецоперации в салоне авто также находился его 42-летний сообщник.

Ранее для закрепления доказательной базы были проведены специальные мероприятия, в рамках которых подозреваемый сбыл более 6 гр. гашиша. При обыске его дома изъято более 23 гр. гашиша и 230 гр. марихуаны.

Досудебное расследование проводится по ст.297 ч.3 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957433-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-prestupnoy-gruppy-proveli-v-akmolinskoy-oblasti/