Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в ВКО (видео)

Кадр из видео: ДП ВКО

Ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков в Усть-Каменогорске. Задержан 41-летний подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце января текущего года по подозрению в сбыте наркотиков бесконтактным способом через интернет-магазин задержан 41-летний житель села Опытное поле Глубоковского района.

Во время обыска в его доме были изъяты полимерные пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

Экспертиза заключила, что это марихуана весом 159,43 гр.

Установлено, что 41-летний сельчанин в соцсети организовал свой интернет-магазин и сам реализовывал наркотики путем закладок в Усть-Каменогорске.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.2 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - рассказал начальник УПН ДП ВКО Нариман Кульдиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957419-internet-magazin-po-prodazhe-narkotikov-likvidirovali-v-vko-video/