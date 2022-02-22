Нагло разбил витрину: дерзкое ограбление попало на видео в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

Дерзкое ограбление произошло в Уральске и попало на видео. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Западно-Казахстанской области в Instagram.

По информации ведомства, средь бела дня молодой человек зашел в магазин сотовых телефонов и, не смущаясь продавца, разбил витрину, нагло забрал 4 мобильника, после чего скрылся с места преступления.

Подозреваемого удалось задержать по "горячим следам". Им оказался житель Уральска 1996 года рождения. Хозяин магазина заявил сумму ущерба в 480 тыс. тенге.

"По данному факту ведется досудебное расследование по ст.191 ч.1 УК РК (Грабеж)", - сообщили в ДП ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957280-naglo-razbil-vitrinu-derzkoe-ograblenie-popalo-na-video-v-uralske/