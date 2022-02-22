Жителя Петропавловска осудили на семь лет за экстремистские публикации в Сети

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В СКО суд приговорил жителя Петропавловска к семи годам лишения свободы за разжигание розни. Его публикации и комментарии в социальных сетях признали экстремистскими, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как отмечают полицейские, их внимание привлек пост одного из жителей Петропавловска в Facebook.

Сообщается, что в его высказываниях можно было проследить признаки разжигания межнациональной розни. Также этот пользователь оставлял подобные комментарии в Instagram и ВКонтакте.

Экстремистский характер публикаций позже был подтвержден филологической экспертизой.

В ходе следствия был задержан 37-летний мужчина. Материалы по его делу были переданы в городской петропавловский суд.

Подозреваемого судили по статье 174 части 2 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". По решению суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Чуть раньше в этом году по той же статье были осуждены еще двое жителей области, сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев. В этих случаях наказание составляло три с половиной и четыре года ограничения свободы.

"Просим помнить, что за разжигание розни, в том числе на страницах соцсетей, законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы.

Если же действия, предусмотренные статьей, были совершены в составе преступной группы либо повлекли тяжкие последствия, наказание может возрасти до 20 лет лишения свободы", — отметил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957274-zhitelya-petropavlovska-osudili-na-sem-let-za-ekstremistskie-publikatsii-v-seti/