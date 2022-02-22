Около трех килограммов сушеной марихуаны изъяли в Жетысае (фото)

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

В городе Жетысай Туркестанской области полицейские изъяли около трех килограммов марихуаны у двоих местных жителей. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По данным МВД, сотрудники Жетысайского РОП получили информацию о лицах, которые занимаются незаконным хранением и сбытом наркотиков.

В результате проведенных следственных мероприятий на одной из улиц города Жетысай был задержан подозреваемый мужчина. В его сумке был найден полиэтиленовый пакет, в котором, как позже показала экспертиза, было больше килограмма высушенной марихуаны.

Кроме того, полицейские выявили еще одного подозреваемого местного жителя. Во дворе его дома было обнаружено наркотическое вещество со специфическим запахом.

Проведенная экспертиза также показала, что вещество является сушеной марихуаной, общим весом около двух килограмм.

"Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Оба подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства", – сообщили в полиции.

Обыск двора. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957245-okolo-treh-kilogrammov-sushenoy-marihuany-izyali-v-zhetysae-foto/