Водитель протащил на авто и сбросил: полицейский впал в кому в Алматинской области

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В Алматинской области 29-летний полицейский пытался задержать агрессивного водителя и был серьезно травмирован. Страж порядка сейчас находится в коме, медики продолжают бороться за его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Факт зарегистрирован в Балхашском районе, где 16 февраля при патрулировании села Бакбакты трое сотрудников районной полиции остановили Toyota Camry. Водитель иномарки вызвал у правоохранителей подозрение на предмет употребления алкоголя.

Игнорируя требования правоохранителей, мужчина отказался предъявить документы и оказал физическое сопротивление. Один из сотрудников предпринял попытку выхватить ключи из замка зажигания, чтобы заглушить двигатель тронувшейся с места машины.

"Подозреваемый протащил сотрудника на машине несколько метров и сбросил на большой скорости. При падении он получил тяжелую травму головы и был срочно госпитализирован в больницу. Там его прооперировали.

Сейчас полицейский в коме и находится под строгим наблюдением медиков. Водителя, которому удалось скрыться с места происшествия, вчера задержали и поместили под стражу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Уголовное расследование проводится по ст.380-1 ч.1 УК РК (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 42-летнему подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957159-voditel-protaschil-na-avto-i-sbrosil-politseyskiy-vpal-v-komu-v-almatinskoy-oblasti/