44 газозаправочные станции заподозрили в картельном сговоре в Казахстане

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Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 расследований проходит совместно с Генеральной прокуратурой. Об этом сообщается на официальном сайте АЗРК.

Указывается, что расследования проводятся с 5 января текущего года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В рамках проверки Генпрокуратуры сотрудники АЗРК уже установили факты согласованных действий и картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка.

На основании представлений органов прокуратуры антимонопольные департаменты в Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в Шымкенте уже завели административные дела в отношении 32 субъектов рынка. Все материалы направлены в суд.

Антимонопольные департаменты по СКО и Нур-Султану передали материалы по 7 субъектам рынка в ДЭР для рассмотрения на признаки уголовного правонарушения.

Еще по 2 субъектам рынка в Атырауской области в ближайшее время будут возбуждены административные дела.

Помимо этого, в АЗРК пообещали завести административные дела и по другим расследованиям, если от органов прокуратуры по ним поступят акты надзора.

"По остальным субъектам рынка работа по установлению признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции продолжается", – заверили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957141-44-gazozapravochnye-stantsii-zapodozrili-v-kartelnom-sgovore-v-kazahstane/