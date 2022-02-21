Взял биту: водители устроили драку на дороге в Туркестане

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Конфликт между водителями привел к драке на дороге в Туркестане. Подробности инцидента озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В полицию сообщили о том, что на одном из перекрестков Туркестана произошла драка. На место выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что потасовка произошла между водителями Hyundai и BMW.

Оказалось, что Hyundai остановился на мигающий сигнал светофора, что вызвало недовольство водителя BMW.

Последний стал материться в адрес своего оппонента, на что водитель Hyundai взял в руки биту, а затем на своей машине ударил бампер BMW. Тогда и водитель немецкого авто повредил автомобиль оппонента.

Разгоряченных мужчин разняли патрульные. Обоих доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрировали по ст.293 ч.1 УК РК "Хулиганство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957126-vzyal-bitu-voditeli-ustroili-draku-na-doroge-v-turkestane/