Спор бездомных за место на теплотрассе закончился убийством в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане двое мужчин без определенного места жительства не поделили колодец теплотрассы и схватились за ножи. Позднее тело одного из них обнаружили с более 20 колото-резаными ранениями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

11 февраля работники коммунальных служб при проверке городской теплотрассы обнаружили в одном из колодцев тело неизвестного с признаками насильственной смерти.

Судебно-медицинские эксперты насчитали свыше 20 ножевых ранений. Потерпевшим оказался 52-летний уроженец Сарканского района, который последние полгода вел бродяжнический образ жизни.

Как выяснилось, убийство было совершено его 40-летним бездомным знакомым. На днях подозреваемого задержали и поместили под стражу.

"Установлено, что мужчины не поделили колодец теплотрассы, который они использовали в качестве жилья, чтобы перезимовать. Между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку на ножах.

Задержанный уже представил следствию свой карманный нож, которым он нанес потерпевшему более 20 резаных и колотых ран. Сейчас он изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве орудия преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957074-spor-bezdomnyh-za-mesto-na-teplotrasse-zakonchilsya-ubiystvom-v-taldykorgane/