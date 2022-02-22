Жительница Семея осталась без пенсионных накоплений из-за обмана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аферистка оставила жительницу Семея без пенсионных накоплений, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В конце января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя горожанка. По словам потерпевшей, малознакомая женщина пообещала ей начислить в пенсионный фонд денежные средства в сумме 503 тыс. тенге.

Вскоре жительница Семея поняла, что ее обманули.

В ходе ОРМ была задержана 44-летняя подозреваемая, в ходе допроса она не стала отрицать своей вины, отметили в полиции.

Стражи порядка выяснили, что с января по декабрь 2021 года подозреваемая, воспользовавшись доверительными взаимоотношениями, представившись бухгалтером ТОО, где была внештатным сотрудником, не связанным с бухгалтерией, обманным путем завладела денежными средствами.

Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957071-zhitelnitsa-semeya-ostalas-bez-pensionnyh-nakopleniy-iz-za-obmana/