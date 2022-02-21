Мужчина забыл на месте преступления ружье и попался в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Житель Байдибекского района обратился в правоохранительные органы и рассказал, что неизвестные проникли в его сарай и похитили 15 кг мяса, однако в спешке забыли оружие. Подробности дела озвучили в департаменте полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". После чего стражи порядка выехали на место происшествия, провели подворный обход, опросили очевидцев и соседей.

В течение трех часов подозреваемого задержали на одной из улиц населенного пункта. Им оказался ранее судимый местный житель, которого доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчина проживает на одной улице с потерпевшим. Узнав, что сосед зарезал домашнюю скотину, злоумышленник ночью проник в сарай.

В состоянии опьянения он украл 15 кг мяса, однако забыл на месте преступления свое ружье. Мясо, обнаруженное в доме подозреваемого, правоохранители вернули законному владельцу.

По словам задержанного, ружье он нашел. Оружие направлено на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.

Досудебное расследование также проводится по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957053-muzhchina-zabyl-na-meste-prestupleniya-ruzhe-i-popalsya-v-turkestanskoy-oblasti/