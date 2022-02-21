Украли телефон и деньги у мертвого мужчины: экс-полицейских осудили в Семее

Вдова Ольга. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Семее четверо бывших полицейских предстали перед судом. Троих из них обвинили в превышении должностных полномочий и краже денег у умершего человека, еще одного - в пособничестве. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда №2, передает Arnapress.kz.

Судом установлено, что 11 ноября 2020 года следователь, оперуполномоченный и криминалист, будучи в составе оперативной группы, при осмотре места происшествия и тела изъяли сотовый телефон потерпевшего и не внесли это в протокол.

Сотрудники, превысив должностные полномочия, совершили в группе лиц по предварительному сговору кражу 120 000 тенге.

Прокурор просил для троих бывших стражей порядка назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, а их пособнику - 5 лет ограничения свободы.

Двое из экс-правоохранителей признали вину частично, еще двое - полностью.

Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил троим по 5 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, а также лишил их специальных званий.

Четвертый подсудимый приговорен к 5 годам ограничения свободы. Он тоже лишился своего специального звания и больше не сможет работать в госорганах.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, жительница Семея Ольга Карашева заявила, что полицейские причастны к смерти ее супруга. Женщина утверждала, что мужа избили дубинками и сняли с его банковского счета крупную сумму денег.

В ДП ВКО сообщили, что ряд сотрудников были уволены, также их привлекли к уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957042-ukrali-telefon-i-dengi-u-mertvogo-muzhchiny-eks-politseyskih-osudili-v-semee/