Ударил камнем: конфликт на дороге закончился убийством в Туркестанской области

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Конфликт между двумя водителями на дороге закончился убийством в Туркестанской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ночью 20 февраля в полицию Туркестана поступил звонок от фельдшера скорой помощи. Он сообщил, что напротив одной из АЗС обнаружено тело мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что на Кызылординской трассе в сторону Кентау произошел дорожный конфликт. Во время него один из водителей ударил другого камнем. В результате чего последний скончался на месте происшествия.

Вместе с подозреваемым в машине находился отец, который и вызвал скорую помощь. Однако врачи не смогли спасти мужчину и позвонили в полицию.

Подозреваемым оказался молодой житель Туркестана, ранее отбывавший условный срок за грабеж в Алматинской области.

Полицейские задержали его на месте преступления. Расследование проводится по ст.99 УК РК "Убийство". Парень водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957038-udaril-kamnem-konflikt-na-doroge-zakonchilsya-ubiystvom-v-turkestanskoy-oblasti/